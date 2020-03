Poljoprivednici koji imaju potrebu da se kreću tokom perioda zabrane kretanja, od 20 do 5 časova, za slučaj primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, treba da podnesu zahteve. Zahtev podnosi vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine Upravi za zaštitu bilja na mejl agromere@registar-uzb.rs, odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku, odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje

– U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 20:00 do 05:00 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20:00 do 05:00 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova – kaže direktor kruševačke Poljoprivedno savetodavne i stručne službe.

Spisak telefona na koje se može podneti prijava:

Okruzi: Južnobački, Srednjebanatski, Južnobantski, Severnobanatski, Sevrnobački, Zapadnobački i Sremski – kontakt telefon 064/88-18-449

Okruzi: Grad Beograd, Podunavski, Braničevski, Zaječarski, Borski, Pomoravski, Nišavski, Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski – kontakt telefon 064/88-18-486

Okruzi: Mačvanski, Moravički , Kolubarski, Zlatiborski, Rasinski i Raški – kontakt telefon 064/881-84-12.

J.B.

Dozvole za kretanje poljoprivednika u vreme policijskog časa

