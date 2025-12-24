Donacija „Playmobil“ igračaka

U PU „Nata Veljković“ juče su uručene Playmobil igračke, na osnovu Ugovora o donaciji između SKGO i grada Kruševca

Igračke su namenjene vrtićima „Naša radost“ i „Pčelica“, zatim Domu zdravlja – Pedijatrijskoj službi, Razvojnom savetovalištu i Službi patronaže koji su sprovodili edukacije i obuke stručnjaka u okviru projekta „Prava deteta u lokalnim samoupravama“ i realizovanog programa „Razigrano roditeljstvo“.

Detaljnije, Savez gradova i opština Srbije i grad Kruševac sprovode projekat „Prava deteta u lokalnim samoupravama“. Realizuje se u partnerstvu sa Kancelarijom UNICEF – a u Srbiji u periodu od decembra 2024. do jula 2026.godine.

Ima za cilj unapređenje lokalnih javnih politika i propisa i razvoj institucionalnih i profesionalnih kapaciteta lokalne samouprave i sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite za sprovođenje lokalnih usluga namenjenih pružanju dostupne, kvalitetne i održive podrške roditeljima u periodu ranog razvoja deteta sa akcentom na porodično orijentisane rane intervencije i usluge za decu i porodicu.

Donacija igračaka je usmerena na unapređenje podrške roditeljstvu i ranom razvoju deteta. Ukupna vrednost je oko 337 000 dinara.

Donaciji su prisustvovali gradonačelnik Ivan Manojlović, pomoćnica Snežana Aleksić, direktorka PU „Nata Veljković“ Vesna Živković i direktorka Doma zdravlja Marija Baltić.

