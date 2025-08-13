Dodeljeni ugovori za subvencije za samozapošljavanje

U Mozaik sali dodeljeni su ugovori za dodelu subvencija za samozapošljavanje u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 51 korisnika. Program realizuju Grad Kruševac i Nacionalna služba za zapošljavanje

Sve prisutne pozdravila je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković:

– Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kruševca je ključni dokument kojim grad Kruševac sprovodi različite mere u cilju što većeg broja zapošljavanja novih ljudi i smanjenja nezaposlenosti. Od 2010. godine imamo intenzivnu saradnju sa Nacionalnom službom zapošljavanja Republike Srbije i sa našom filijalom u Kruševcu. Od te 2010. godine do danas na stotine hiljada naših sugrađana je našlo različite vidove zapošljenja kroz različite mere koje smo sproveli. Za 2025. godinu iz budžeta grada Kruševca izdvojeno je 25 miliona dinara za sprovođenje različitih mera populacione politike zapošljavanja.

Prisutnima je dobrodošlicu poželeo predsednik Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i izbor korisnika sredstava Dragan Anđelković:

– Cilj aktivne politike zapošljavanja grada Kruševca u ovoj godini je povećanje zaposlenosti. Subvencije za samozapošljavanje podrazumevaju pružanje stručne i besplatne pomoći u novcu od 380.000 dinara (za invalidna lica 420.000 dinara). Danas potpisujemo ugovore sa 51 korisnikom (30 muškaraca, 21 žena i dva invalidna lica). Rok za zaključenje ugovora je 45 dana, nakon čega će im biti uplaćena sredstva na žiro račun.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kruševac Aleksandar Jovanović poželeo je dobitnicma subvencija puno uspeha u daljem radu:

– Lepo je biti danas ovde sa vama i obeležiti jedan nov početak u vašim životima. Nama kao Nacionalnoj službi je izuzetno drago da smo u mogućnosti da vam uručimo finansijsku i svaku drugu stručnu pomoć koja će omogućiti da započnete posao i da se uspešno njime bavite. Grad Kruševac je jedan od prvih gradova koji je podržao akcioni plan za zapošljavanje i na taj način smanji nezaposlenost u gradu. Nezaposlenost u Kruševcu je na istorijski niskom nivou (5,6 procenata). To je rezultat zajedničkog rada Nacionalne službe za zapošljavanje, Gradske uprave, Kluba privrednika, Privredne komore i svih drugih partnera je doprinela tome da u gradu ima posla za sve one koji to žele. Oni hrabri kao vi odlučuju se na sopstveni biznis. Imamo i različite programe za one koji žele da idu na stručno usavršavanje, pripravništva, subvencije za poslodavce za otvaranje novih radnih mesta… Za svaki vid pomoći naša su vam uvek otvorena.

Ugovore su dodeli zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, predsednik Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i izbor korisnika sredstava Dragan Anđelković i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kruševac Aleksandar Jovanović.

