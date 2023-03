Dodeljene stipendije učenicima i studentima za 2022/23.

U Gradskoj upravi dodeljene su stipendije učenicima i studentima. Stipendije je primilo tridesetoro srednjoškolaca i jedanaestoro studenata različitih profila, a uz prigodan pozdrav i reči dobrodošlice, Jasmina Palurović, gradonačelnica Kruševca, obratila se prisutnima.

-Draga deco, poštovani roditelji, profesori, velika mi je čast i zadovoljstvo što ste danas ovde i što se stipendisti grada Kruševca. Vi ste ono najbolje što naš grad ima, počevši od srednjoškolaca do studenata. Potrudili smo se da ove godine obuhvatimo studente i osnovnih, i master, i doktorskih studija. Na taj način želimo da pokažemo da ste nam svi bitni i da očekujemo od vas najbolje rezultate, ali ne zaboravimo i vaše roditelje i profesore koji su učestvovali u tome da postanete To isto treba da shvate i srednjoškolci, da se ugledaju na vas, da idu vašim putem i tako postanu najbolji studenti. Buduće generacije treba da shvate kako se postaje dobar, da se znanjem i radom može postići sve. Hvala na Vašem uspehu, nadam se da će ova stipendija kao jedan podstrek biti dovoljno motivišuća da postižete sve bolje rezultate i da stremite samo znanju. Želim vam da kad završite školovanje koje ste započeli, vratite se u grad Kruševac i vratite dug u smislu da budete posvećeni i da volite svoj grad. Srednjoškolcima želim da upišu šta žele, završe željene studije i vrate se u Kruševac ne bi li doprineli razvoju svog grada. Samo učenje i rad su bitni, to je nešto isključivo vaše, a taj uspeh ne može niko da vam oduzme. – rekla je ona.

Kristina Balević, jedna od stipendista, izrazila je duboku zahvalnost svima koji su prepoznali potencijale mladih u Kruševcu.

-Želim da u ime svih učenika i studenata stipendista izrazim duboku zahvalnost. Grad Kruševac nam ne pruža samo novčanu stipendiju, već je grad ponosan na nas i naše uspehe i izuzetno je lepo kad neko prepozna tvoj trud, rad i smatra da si baš ti neko ko je tu nagradu zaslužio. Ovo je podsećanje da se vredni ljudi uvek cene i motivišu da još više napreduju, ali je i naša obaveza da još više i bolje radimo. Mislim da je suvišno govoriti o tome koliko je truda i vremena uloženo da bismo danas ovde bili i koliko smo se odricali i žrtvovali da bismo bili ovo što jesmo, ali smo zato dokaz da se u našoj zemlji može napredovati. Zato nastavimo ići putem znanja i uspeha, znanjem osvajajmo svet, jer je to najbolja investicija – poručila je Kristina.

Ina Marković, jedina je od stipendista koja je na doktorskim studijama, poručila je da mladi ne treba da se boje visoko postavljenih ciljeva.

–Trenutno sam prva godina doktorskih studija na Univerzitetu u Novom Sadu na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Što se tiče ove stipendije, drago mi je da sam je dobila, jer me to posebno motiviše da ih završim i da se dalje usavršavam i svima bih preporučila da se ne plaše, nego da nastave svoje školovanje do najvišeg nivoa.

Za Taru Trnavac stipendija jeste dobar podstrek za bolje sutra.

-Stipendija mi je, zapravo, nada u bolje sutra, podsticaj da budem istrajna u onome što nameravam da radim, a njome se postiže da mladi mogu da se razvijaju, bez obzira na to da li su u pitanju prirodne nauke, ili umetnost –rekla je sedamnaestogodišnja učenica Srednje muzičke škole „Stevan Hristić“.

