Dodeljene nagrade na Vidovdanskom literarnom konkursu

Narodna biblioteka Kruševac po jubilarni peti put organizovala je Vidovdanski literarni konkurs. Dodela nagrada upriličena je na platou ispred Doma sindikata

– Narodna biblioteka Kruševac je u saradnji sa Gradom organizovala ove godine po peti put Vidovdanski literarni konkurs. Konkurs smo organizovali za učenike osnovnih škola (od 5. do 8. razreda) i za učenike srednjih škola (od 1. do 4. razreda). Žiri u sastavu: bibliotekar savetnik Milica Stevanović, viši bibliotekar Sonja Veljković i magistar lingvistike Dragana Isailović imao je vrlo nezahvalan zadatak. Stigao je veliki broj radova koji su bili jako kvalitetni. Teme su bile zadate, s tim što svaka tema dopušta izvesnu slobodu, tako da su učenici mogli da napišu i svoje lične ekspresije. Neke teme odnosile su se na jubileje i godišnjice koji se obeležavaju u toku ove godine. Svi nagrađeni radovi i radovi koji su bili u užem izboru za nagradu biće odštampani do kraja godine, kao i ranijih godina. Ovo je jedan vid podrške grada mladima da nauče da neguju pisanu reč i crtanje. Na ovaj način se podstiču mladi da se bave književnošću u smislu autorstva – istakla je direktorka Narodne biblioteke Kruševac Snežana Nenezić.

Prvu nagradu u kategoriji učenika osnovnih škola osvojio je učenik sedmog razreda OŠ „Brana Pavlović“ iz Konjuha Ognjen Radović:

– Moj rad se zove „Pesnici ne umiru“. Inspiraciju sam našao u umetnicima i svim piscima koji su preminuli, a ostavili su veliki trag u književnosti. Najdraži pisac mi je Ivo Andrić. Nadam se da će me ova nagrada podstaći da nastavim da pišem i osvajam druge nagrade.

Prvu nagradu za rad „Most – građevina od kamena i misli“ povodom 50 godina od smrti Ive Andrića u kategoriji učenika srednjih škola osvojila je učenica trećeg razreda Medicinske škole Lana Knežević:

– Inspiraciju sam pronašla u svakodnevnim situacijama i knjigama koje volim da čitam. Istražila sam vrednosti koje često zanemarujemo: sudbine ljudi i povezivanja među ljudima.

Druga nagradu u kategoriji učenika osnovnih škola od 5. do 8. razreda pripala je učeniku sedmog razreda OŠ „Jovan Popović“ Vasi Radojeviću.

Treće mesto podelili su: učenica sedmog razreda OŠ „Vuk Karadžić“ Andrijana Milovanović, učenik šestog razreda OŠ „Dragomir Marković“ Petar Soleša, učenica šestog razreda OŠ „Jovan Popović“ Neda Trifunović i učenica osmog razreda OŠ „Sveti Sava“ Čitluk Natalija Šaranović.

U kategoriji učenika srednjih škola drugo mesto zauzeli su: učenica drugog razreda Medicinske škole Jana Anđelković, učenica prve godine Medicinske škole Anastasija Todorović, učenica drugog razreda Medicinske škole Teodora Čolić.

Treće mesto osvojile su: učenica prvog razreda Ekonomsko – trgovinske škole Nikolina Bašić, učenica drugog razreda Medicinske škole Lena Maksić, učenica drugog razreda srednje škole „Ušće“ Jana Petković i učenica treće godine Medicinske škole Taša Stević.

Nagrađenim učenicima dodeljene su knjige klasika srpske književnosti.

Događaj su dodatno ulepšali mališani iz plesnog studija Lidije Vukašinović.