Doček studenata večeras na Trgu kosovskih junaka

Kako su najavili kruševački studenti na svojoj Instagram stranici @krusevacki.studenti.u.blokadi, večeras u 20.30 biće organizovan doček za studente iz više gradova u Srbiji

Oni danima pešače kako bi prisustvovali studentskom protestu u Nišu, koji će se održati 1. marta, a kruševački studenti se nadaju da će ovaj doček biti simbol zajedništva i brige jednih za druge.

– Svečano ćemo dočekati studente koji šetaju iz Kragujevca, Kraljeva, Čačka, Užica i Aleksandrovca, da bismo u četvrtak svi zajedno nastavili ka Nišu. Hajde da ih zajedno sačekamo kako dolikuje – sa osmehom, toplom rečju i pravim domaćinskim okrepom – navodi se u objavi kruševačkih studenata u blokadi.

Studenti iz Lazarevog grada očekuju dolazak između 500 i 600 svojih kolega kojima će se pridružiti u šetnji u četvrtak ujutru.

Takođe, pozvali su sve ljude dobre volje da im se pridruže i da, prema svojim mogućnostima, donesu hranu i piće kako bi doprineli oporavku studenata, navodeći da su im najpotrebnija topla kuvana jela, domaća peciva, voće, voda, sokovi, čajevi, kafa, kao i pribor za posluženje.

Planirano je da se studenti okupe u porti Lazarice u četvrtak, 27. februara, u 7 časova. Nakon primanja blagoslova, predviđen je polazak ka Nišu u 8 sati. Zatim će ići kroz sela Kapidžija i Gaglovo da bi do 11:52 stigli do Crkve Svetog Vartolomeja, gde će održati 15 minuta tišine. Nakon toga nastavljaju do Kaonika, gde bi trebalo da stignu u 13 časova. Tu je planiran ručak.

Potom će nastaviti do sela Đunis, Praskovče i Jasenje, da bi u Deligradu stigli oko 18.30 časova gde bi trebalo da naprave pauzu od pola sata. Potom će nastaviti ka Vukašinovcu, Rutevcu, Ćićini i Aleksinačkim Rudnicima, da bi u Aleksinać stigli oko 22 sata.

Drugog dana, okupljanje je u 7 sati u centru Aleksinca, a polazak je sat vremena kasnije. Planirano je da do cilja, niške tvrđave, stignu oko 18.30 sati.