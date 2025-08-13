Doček prepisa ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u Pokrovskoj crkvi na Rasini

Blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog g. Davida u Pokrovskoj crkvi na Rasini večeras u 18 časova će biti dočekana ikona Presvete Bogorodice Trojeručice

Ikona će trajno biti pohranjena u hramu i izložena na celivanje.

Čudo Presvete Bogorodice

Ikona Bogorodice Trojeručice je najpoštovanija ikona u Hilandaru čiji je monasi smatraju Igumanijom i zaštitnicom svoje obitelji. U isto vreme, ona je jedna od najpoznatijih ikona u pravoslavnom svetu. Izrađena je kao litijska ikona, tj. oslikana je sa obe strane. Na pozadini se nalazi ikona Svetog Nikole koja je danas skrivena od pogleda. Bila je porodična dragocenost Svetog Jovana Damaskina koji ju je čuvao u svom paraklisu u Damasku.

Sveti Jovan Damaskin se čitavu noć na kolenima molio pred ikonom Presvete Bogorodice. Molio se da ga isceli, kako bi nastavio da piše u znak sećanja na čudo koje se dogodilo.

Tokom molitve je, umoran od bola i muke, na kratko zaspao. U snu je ugledao Bogorodicu živu na ikoni i čuo kako mu govori da mu je ruka isceljena i da se ne žalosti. Treba samo da ispuni ono što je obećao. Da nastavi da piše u zaštitu svetih ikona. Kada se probudio video je da mu je ruka zdrava. Na mestu gde je bila poseklina ostala je crvena nit, radi podsećanja na stradanje i čudo.

Sveti Jovan Damaskin se, iz radosti i blagodarnosti Presvetoj Bogorodici, postarao da na donjoj levoj strani ikone pripoji srebrnu ruku, sličnu odsečenoj. Ikona je od tada dobila ime Trojeručica.

Sveti Sava dobija Trojeručicu na dar

Živeći u Lavri saznao za proroštva Svetog Save Osvećenog, koji je pre svog upokojenja zapovedio da pored njegovog groba pričvrste njegovu „patericu”, tj. Igumanski štap. Prorekao da će u budućnosti kao poklonik u manastir doći jedan carski sin njegovog imena, tj. Sava, I da će pri njegovom poklonjenju grobu, pričvršćeni štap pasti na zemlju.

Zapovedio je da mu se kao blagoslov da igumanski štap kao I ikona Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice. Sveti Jovan Damaskin ostavio je zaveštanje da taj carski sin kao blagoslov uzme i njegovu Bogorodicu Trojeručicu.

Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice je ikona zaštitnica manastira Hilandara. Svi monasi koji se nalaze pod njenim igumanstvom prihvataju je kao svoju majku, zaštitnicu i utešiteljku u različitim teškim situacijama koje donosi monaški život.

Pred ikonom hilandarske Presvete Bogorodice Trojeručice desila su se brojna čuda. Radi zaštite i blagoljepija, na ikonu je postavljen zlatni okov koji ima pet hiljada utisnutih skupocenih dragih kamenova, kao i druge vredne predmete koje prilažu pobožni poklonici.

Svake godine 25. jula (12. po starom kalendaru) svečano se obeležava njen praznik.

Foto: Fejsbuk/ Pokrovska crkva na Rasini