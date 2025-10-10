Doček dela moštiju Svete Petke u Pokrovskoj crkvi na Rasini

U Pokrovskoj crkvi na Rasini večeras su dočekan deo moštiju Svete Petke. Nakon odsluženja večernje službe služen je Akatist Prepodobnoj mati Paraskevi, a vernici su celivali mošti Svete Petke.

Nakon odsluženja večernje službe besedu je održao starešina crkve Pokrova Presvete Bogorodice protojerej stavrofor Jovan Vuković.

-Na duhovni način se pripremamo da dočekamo hramovnu slavu Pokrov Presvete Bogorodice. Presvetoj Bogorodici i Prepodobnoj mati Paraskevi posvećena su dva izvora kraj hrama koja teku neprestano. Večeras smo dočekali deo moštiju Svete Petke. Zna Gospod sve naše tuge, žalosti i molitve. Gospod hoće da se priljubimo njemu i da se molimo njemu, Presvetoj mati Paraskevi i Presvetoj Bogorodici čija se čudotvorna ikona od Male Gospojine nalazi u hramu. Na pokajanje smo braćo i sestre svi prizvani, a to znači preumljenje. To znači da se odreknemo sami sebe i svih svojih rđavih navika i da živimo po zapovestima Božijim. Svi smo pozvani na svetost, na taj uzvišeni i veliki put. Slava i hvala Bogu koji nas je pozvao da na današnji dan okupimo i jednim ustima slavimo Boga i Prepodobnu Paraskevu. U sve dane do praznika Pokrova Presvete Bogrodice služićemo jutarnju Liturgiju i večernju službu sa akatistom. U nedelju je Sveta tajna jeleosvećenja i molitva za bolne. U ponedeljak uveče u hramu ćemo služiti Bdenije, a na sam dan Pokrova Liturgiju će služiti naš Visokopreosvećeni Mitropolit David sa sveštenstvom.

Otac Jovan je u besedi rekao da se od čoveka traži da bude bogoljubiv i čovekoljubiv.

-To je taj krst kojeg svako od nas nosi i treba da ga iznese i stane pred Gospoda. Potrebno je da se žrtvujemo jedni za druge. To je put koga su mnogi sveti iskusili.

U nedelju u 17 časova biće Sveta tajna jelosvećenja.

Ponedeljak počinje svetom liturgijom u 7:30, a u 18 časova biće praznično bdenije.

U utorak, kada se obležava praznik Pokrova Presvete Bogorodice Mitropolit kruševački G. David služiće Svetu arhijerejska liturgija u 8 časova. Večernja služba sa akatistom služiće se u 18 sati.

Od srede do petka Sveta liturgija će se služiti od 7 i 30, dok će večernje sa akatistom počinjati u 18 časova. Vernici su pozvani da prisustvuju bogosluženjima i zajednički proslave veliki praznik Pokrova Presvete Bogorodice.

O. M.