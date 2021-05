Tokom nešto više od četrdeset godina krv je dala skoro osamdeset puta. Zatekli smo je nedavno na još jednoj akciji prikupljanja tečnosti koja život znači. Sugrađanka Zorica Lazarević ima 62 godine, a od dobrovoljnog davalaštva krvi neće odustati sve dok je zdravlje služi

– Dolaziću na akcije sve dok me zdravlje služi. Počela sam sa 18 godina, kao srednjoškolka, najpre zbog škole, a potom je to postala potreba da pomognem. Uvek pomislim da na ovaj način mogu da pomognem deci koju mnogo volim, to mi je uvek najveći motiv – kaže Zorica za naš portal.

Dok je svojevremeno radila u „Merimi“ krv je davala tri, četiri puta godišnje, u akcijama koje su organizovane u preduzeću. Kada je ostala bez posla snalazila se, odlazila je tamo gde bi čula da se održavaju akcije.

– Od kada niška Transfuzija uzima krv dala sam im broj i oni me pozivaju na akcije – objašnjava ona.

Ni epidemija korone nije je pokolebala, ponavlja da će krv davati sve dok je zdravlje služi.

Bila je dobra primer svojoj deci koja su takođe dobrovoljni davaoci.

– Mladima bih poručila da ukoliko mogu dođu i daju krv jer to nekome može mnogo da znači, dovoljno je da znamo da smo spasili makar jedan život – zaključuje Zorica.

J.B.

Dobrovoljno davalaštvo krvi – potreba da se pomogne drugima

Tokom nešto više od četrdeset godina krv je dala skoro osamdeset puta. Zatekli smo je nedavno na još jednoj akciji prikupljanja tečnosti koja život znači. Sugrađanka Zorica Lazarević ima 62 godine, a od dobrovoljnog davalaštva krvi neće odustati sve dok je zdravlje služi - Dolaziću na akcije sve dok me zdravlje služi. Počela sam sa 18 godina, kao srednjoškolka, najpre zbog škole, a potom je to postala potreba da pomognem. Uvek pomislim da na ovaj način mogu da pomognem deci koju mnogo volim, to mi je uvek najveći motiv – kaže Zorica za naš portal. Dok je svojevremeno radila u…