Dobitnice stipencija – Super devojčice 2025
Postavljeno: 14.10.2025
Povodom Međunarodnog dana devojčica, koji je obeležen u subotu 11. oktobra, Alternativni centar za devojke iz Kruševca, objavio je listu ovogodišnjih stipendistkinja, odnosno Super devojčica
Podsetimo da ovo udruženje 5 godina u nizu organizuje kampanju „Podrži Super devojčice“, tokom koje se uz podršku građana i privrednika prikuplja novac za jednokratno stipendiranje devojčica koje su sa teritorije Srbije, uzrasta od 8 do 14 godina, a koje razvijaju talente iz oblasti nauke, umetnosti i sporta. Ova kampanja pored direktne podrške za cilj ima podizanje svesti javnosti o položaju devojčica u našem društvu.
Alternativni centar za devojke naglašava, u svom saopštenju, da je ispunio cilj i sakupio dovoljno sredstava za 20 stipendija u pojedinačnom iznosu od 40.000 RSD. Komisija koju čine naučnice, umetnice, sportistkinje i aktivistkinje za dečija i ženska prava je i ove godine imala težak zadatak da odabere stipendistkinje. Centar se zahvaljuje svim devojčicama koje su se prijavile i duboko veruje da svaka od njih zaslužuje podršku, vidljivost i prepoznatljivost, kao i da su sve devojčice Super devojčice.
Dobitnice novčanih stipendija „Super devojčice 2025“ su:
Luna Stojanović – Umetnost
Kaja Đorđević – Nauka
Dunja Živković – Sport
Petra Stanojević – Umetnost
Emilia Anastasijević Čikoš – Umetnost
Magdalena Dražić – Sport
Katarina Barugdžić – Nauka
Mia Lazar – Sport
Marija Hasanović – Umetnost
Lena Avramov – Sport
Nela Savić – Nauka
Mia Vulović – Sport
Petra Janićijević – Umetnost
Natali Mirimanov – Umetnost
Anastasija Simić – Sport
Jana Marković – Nauka
Maša Ristić – Umetnost
Nikolina Jovanović – Sport
Sara Đorđević – Nauka
Ksenija Pavlović – Sport
