Dobitnice stipencija – Super devojčice 2025

Povodom Međunarodnog dana devojčica, koji je obeležen u subotu 11. oktobra, Alternativni centar za devojke iz Kruševca, objavio je listu ovogodišnjih stipendistkinja, odnosno Super devojčica

Podsetimo da ovo udruženje 5 godina u nizu organizuje kampanju „Podrži Super devojčice“, tokom koje se uz podršku građana i privrednika prikuplja novac za jednokratno stipendiranje devojčica koje su sa teritorije Srbije, uzrasta od 8 do 14 godina, a koje razvijaju talente iz oblasti nauke, umetnosti i sporta. Ova kampanja pored direktne podrške za cilj ima podizanje svesti javnosti o položaju devojčica u našem društvu.

Alternativni centar za devojke naglašava, u svom saopštenju, da je ispunio cilj i sakupio dovoljno sredstava za 20 stipendija u pojedinačnom iznosu od 40.000 RSD. Komisija koju čine naučnice, umetnice, sportistkinje i aktivistkinje za dečija i ženska prava je i ove godine imala težak zadatak da odabere stipendistkinje. Centar se zahvaljuje svim devojčicama koje su se prijavile i duboko veruje da svaka od njih zaslužuje podršku, vidljivost i prepoznatljivost, kao i da su sve devojčice Super devojčice.

Dobitnice novčanih stipendija „Super devojčice 2025“ su:

Luna Stojanović – Umetnost

Kaja Đorđević – Nauka

Dunja Živković – Sport

Petra Stanojević – Umetnost

Emilia Anastasijević Čikoš – Umetnost

Magdalena Dražić – Sport

Katarina Barugdžić – Nauka

Mia Lazar – Sport

Marija Hasanović – Umetnost

Lena Avramov – Sport

Nela Savić – Nauka

Mia Vulović – Sport

Petra Janićijević – Umetnost

Natali Mirimanov – Umetnost

Anastasija Simić – Sport

Jana Marković – Nauka

Maša Ristić – Umetnost

Nikolina Jovanović – Sport

Sara Đorđević – Nauka

Ksenija Pavlović – Sport