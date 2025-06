Do subote privremena obustava saobraćaja u Ulici kralja Aleksandra Ujedinitelja

Gradska uprava grada Kruševca donela je rešenje o privremenoj obustavi saobraćaja u delu Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja, u zoni izvođenja radova na izgradnji veštačke izbočine – „pun plato“ na pešačkom prelazu

Saobraćaj će biti zabranjen za sve vrste vozila, osim za vozila izvođača radova, na delu puta od kolskog ulaza u tržni centar „Roda“ do Slatinske ulice, u periodu od ponedeljka, 16. juna od 6 časova do subote, 21. juna do 20 sati.

U tom periodu dolazi do izmene u funkcionisanju javnog prevoza – ukidaju se autobuska stajališta Rasadnik 1, Rasadnik 2 i Rasadnik 3, a linija Rasadnik-Srnje biće preusmerena iz Ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja u Ulicu Bruski put, sa privremenim stajalištem kod tržnog centra „Roda“.

Saobraćajna signalizacija biće postavljena u skladu sa projektom koji je izradilo Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac.

Podnosilac zahteva, JP „Poslovni centar Kruševac“, u obavezi je da redovno održava postavljenu signalizaciju, da odmah zameni oštećene znakove i nakon završetka radova vrati saobraćaj u prethodno stanje, navodi se u saopštenju Gradske uprave.