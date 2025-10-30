Do 5. novembra zatvoreno isključenje ka Kruševcu na petlji Kruševac zapad

Od danas, 30. oktobra do 5. novembra 2025. godine, zbog izvođenja radova na nadvožnjaku izmenjen je režim saobraćaja na državnom putu I A reda broj 5, na petlji Kruševac zapad, na km 21+800

Za saobraćaj će biti zatvoreno isključenje ka Kruševcu na petlji Kruševac zapad, u smeru Pojate – Kruševac. Alternativa je petlja Koševi. Iz Kruševca ka Vrnjačkoj Banji saobraćaj će se odvijati suženim kolovozom.

Do 5. novembra, odnosno dok traju radovi na nadvožnjaku na petlji Kruševac zapad, vozila iz pravca Pojata prema Kruševcu moći će da se isključe samo u Koševima.

Nadležni ističu da su radovi obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Inače, denivelisana petlja „Koševi“ Moravskog koridora, na deonici auto-puta Kruševac Adrani, 15. oktobra ove godine je puštena u redovan režim saobraćaja. Ova raskrsnica omogućava povezivanje Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, na delu između Koševa, Stopanje i Trstenika, kao i sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema Ski-centru Kopaonik.

Takođe, JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da će danas, 30. oktobra, u periodu od 7 do 19 časova, na snazi biti obustava saobraćaja, zbog izvođenja radova na uklanjanju dalekovoda, na delu državnog puta II A reda broj 215, Ćićevac – Kruševac.

Tokom trajanja obustave, saobraćaj će biti preusmeren na državni put I A reda broj 5, deonica petlja Ćićevac – petlja Kruševac zapad, dok će radovi biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.