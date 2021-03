Do 5.juna zatvorene centralne gradske ulice

Zbog rekontrukcije Trga kosovskih junaka do 5. juna za saobraćaj će biti zatvorene Vidovdanska, Gazimestanska i delovi Balkanske i Čolak Antine ulice

Od pre dva dana zatvorene su za saobraćaj Vidovdanaska ulica, od Takovske do Trga kosovskih junaka, Gazimestanska, od spomenika do ulice Stevana Sinđelića, te delovi Balkanske i Čolak Antine ulice.

Projekat rekonstrukcije Trga kosovskih junaka uradila je Direkcija za urbanizam i izgradnju, a sredstva za kompletnu rekonstrukciju u iznosu od oko 380 miliona dinara, obezbeđena su iz budžeta grada.

Projekat, između ostalog, podrazumeva, proširenje ostrva na Trgu kosovskih junaka, uklanjanja žardinjera, izgradnju još jedne fontane kod zgrade suda i rekonstrukciju fontane na platou ispred Doma sindikata, te zamenu pločica u pešačkim zonama. U prvoj fazi projketa, u ovom delu grada, kompletno je zamenjena toplovodna, vodovodna i kanalizaciona mreža.

Inače, sa rekonstrukcijom Trga kosovskih junaka otpočelo se u avgustu prošle godine, a kompletni radovi trebalo bi da budu završeni do 28.juna ove godine, kada s eobeležava 650 godina od osnivanja Kruševca.

D.P.

