Dnevni pregled kvaliteta vazduha: Kruševac u zoni veoma zagađenog

U Kruševcu je ovog jutra, 17. decembra, kvalitet vazduha ocenjen kao veoma zagađen na osnovu podataka Agencije za zaštitu životne sredine. Oko 8 časova izmerene su vrednosti PM10 čestica 123 µg/m³ i PM2.5 čestica 113 µg/m³

Agencija savetuje opštoj populaciji da smanji intezivne aktivnosti na otvorenom ukoliko osete simptome kao što su bol u očima, kašalj ili gušobolja, dok se osetljivim grupama preporučuje dodatni oprez i smanjenje fizičkih aktivnosti, posebno na otvorenom.

U prethodnih 24 sata, najgori kvalitet vazduha u Kruševcu bio je sinoć u 19 časova kada je vrednost PM10 čestica iznosila 366, dok je vrednost PM2.5 čestica bila 321 mikrograma po metru kubnom, što se karakteriše kao izuzetno zagađen vazduh.

Naime, prema skali Agencije za zaštitu životne sredine, vazduh se smatra zagađenim kada koncentracija PM2.5 čestica pređe 50 µg/m³, a PM10 čestica 120 µg/m³. Vrednosti iznad 90 µg/m³ za PM2.5 i 195 µg/m³ za PM10 označavaju veoma zagađen vazduh, dok su nivoi iznad 140 µg/m³ (PM2.5) i 270 µg/m³ (PM10) klasifikovani kao izuzetno zagađeni i predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje.

Na sajtu Agencije su objavljeni rezultati merenja kvaliteta vazduh iz cele Srbije, u realnom vremenu, u šest kategorija – „dobar”, „prihvatljiv”, „umeren”, „zagađen”, „veoma zagađen” i „izuzetno zagađen”.

Indeks kvaliteta vazduha je zasnovan na satnim vrednostima čestica: PM10, PM2.5, NO2, SO2 i O3.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:

https://sepa.kosava.win

N. L.