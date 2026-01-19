Đaci su od danas ponovo u školskim klupama

Završetkom zimskog školskog raspusta, učenici su se od danas vratili u školske klupe i započeli drugi deo nastavne godine. Posle pauze koja je mnogima poslužila za odmor i punjenje energije, đake sada očekuje period kontinuiranog rada do narednog raspusta

Prvi sledeći predah stiže već sredinom februara, povodom obeležavanja Dana državnosti. Sretenjski raspust trajaće od 16. do 20. februara, pa će učenici imati ukupno pet slobodnih dana. Nakon toga sledi prolećni, odnosno vaskršnji raspust, koji je planiran za april i obuhvataće period od 12. do 14. aprila. Još jedan kraći predah donose i prvomajski praznici, s obzirom na to da Praznik rada ove godine pada u petak, što znači produženi vikend.

Posle ovih pauza, učenike očekuje završnica školske godine, uz intenzivnije nastavne obaveze, zaključivanje ocena, kao i polaganje završnih ispita za učenike osmog razreda.

Prvi nastavni dan nakon raspusta protiče u nešto hladnijem vremenu, ali bez padavina, što je olakšalo povratak đaka u škole i svakodnevnu rutinu.

