Đaci Prve tehničke škole na radionici o izboru buduće karijere 

Dvadeset učenika treće i četvrte godine Prve tehničke škole učestvovalo je na radionici karijernog vođenja i savetovanja koja treba da im pomogne u izboru budućeg zanimanja, odnosno u odlicu o nastavku školovanja ili otiskivanju u svet rada

Radionica je deo programa „Znanjem do posla“ koji u Kruševcu i Rasinskom okrugu sprovodi Udruženje građana Edukativni centar.

Jedan od učesnika Marko Milićević, đak treće godine na smeru elektrotehničar računara, kaže da mu je radionica bila korisna jer je dobio informacije o novim poslovima, zanimanjima i mogućnostima.

– Planiram da nakon srednje škole upišem IT akademiju. Ovo danas mi je bilo veoma korisno jer sam čuo za različite mogućnosti, otvorilo se pitanje koliko je pametno ostati samo na svom zanimanju ili treba sticati dodatna znanja – kaže Milićević.

Za razliku od njega Aleksa Marjanović, sa istog smera, svoju karijeru planira potpuno drugačije. Iako još uvek nije potpuno siguran trenutno mu je najbliskija ideja da bude fitnes instruktor. Na radionici je, kaže, čuo korisne informacije o tome kako se traži posao i gde mogu da se nađu informacije o tome.

Karijerna savetnica u Edukativnom centru Tijana Stefanović podseća da je karijerno vođenje i savetovanje deo programa „Znanjem do posla“ te da ovakve radionice uvek daju značajne rezultate jer se mladi upoznaju, razmenjuju informacije, saznaju dosta toga što će im pomoći u karijernom razvoju.

– Kroz petofazni model sa njima prolazimo samospoznaju, informisanje o zanimanjima i obrazovanju, razgovor sa predstavnicima različitih zanimanja i na kraju dolazimo do donošenje odluke. Na radionici konkretno radimo na tome da donekle dođu do odgovora šta će dalje raditi nakon škole, da li će tražiti posao, da li će upisivati više škole, fakultete, uopšte kako će dalje razvijati svoju karijeru. Ni kroz jednu radionicu nije moguće rešiti sva pitanja, ali će se nekome možda upaliti lampica, biće im jasnije šta dalje – kaže ona.

Pedagog u Prvoj tehničkoj školi Danijela Simonović smatra da su ovakve radionice dobre jer učenici vole da učestvuju u nečemu što organizuje neko drugi, a ne škola.

– Ovo je način da dobiju informacije neophodne za dalji izbor zanimanja. Mi u školi nismo toliko kompetentni za ovu oblast, a za decu je ovo veoma korisno – napominje ona.

U okviru projekta “Znanjem do posla” se, osim aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, sprovode i programi obuka na radnom mestu koji mladim nezaposlenim ljudima treba da omoguće sticanje veština uz pomoć kojih će brže doći do posla. Projekat partnerski sprovode vlade Srbije i Švajcarske, a on traje od 2015 do 2023. godine.

