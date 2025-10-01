Đaci krenuli na ekskurzije uz stroge kontrole policije

Ove nedelje širom Srbije počinju đačke ekskurzije, a policija i saobraćajna inspekcija sprovode pojačane kontrole kako bi se obezbedila bezbednost učenika. Svaki autobus koji prevozi decu prolazi obavezan pregled pre polaska na put, a kontrolišu se i vozači

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je informaciju da je od početka godine organizovano više od 6.600 đačkih putovanja, a pregledano je preko 9.000 autobusa. Među njima je bilo i neispravnih – 11 vozila nije dobilo dozvolu za prevoz, dok je 27 vozača isključeno iz saobraćaja, od kojih je 10 zatečeno pod dejstvom alkohola, a 17 nije imalo odgovarajuću dokumentaciju.

Prevoznici angažuju sopstvene vozače, dok turističke agencije do nekoliko dana pred put često ne znaju ko će decu voziti. Kada se prijavi putovanje, saobraćajna policija izlazi na teren, proverava autobuse i vozače, a predviđene su i kazne za agencije koje ne rade u skladu sa propisima. Vanredni tehnički pregledi obavezni su za svako vozilo starije od dve godine, važe najmanje 30 dana pre putovanja, dok mlađa vozila poseduju potvrdu koja traje do godinu dana.

Roditelji će ove školske godine morati da izdvoje nešto više novca, jer su, prema rečima agencija, cene ekskurzija i nastave u prirodi uvećane za 10 do 15 procenata u odnosu na prošlu godinu. Tako, na primer, ekskurzija za učenike osmog razreda planirana za novembar, koja obuhvata obilazak Manastira Ravanice, Niša, Đavolje varoši, Prolom banje i Kruševca, košta 28.000 dinara za dve noći u hotelu sa tri zvezdice. Pojedini jednodnevni izleti dostižu i cenu od 8.000 dinara po detetu.

Da bi se osigurala maksimalna bezbednost, svaki autobus koji prevozi decu na ekskurziju mora biti jasno obeležen znakom na prednjem staklu pored vozača.

