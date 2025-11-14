Dizel poskupljuje, a benzin ne menja cenu

Od danas od 15 časova, na svim pumpama u zemlji, litar evrodizela biće 201 dinar, što je povećanje od tri dinara u odnosu na prethodnu nedelju, dok cena benzina ostaje nepromenjena i iznosi 182 dinara po litru, kao i prošle nedelje

Promene cena goriva prate kretanja na tržištu nafte i troškove distribucije, pa vozači i dalje mogu planirati svoje troškove za narednu sedmicu.