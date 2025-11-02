Divlje medonosne pčele proglašene ugroženima u EU

Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) proglasila je divlje medonosne pčele (Apis mellifera) ugroženima (Endangered) na nivou Evropske unije

Kako se navodi na sajtu Saveza pčelarskih organizacija Srbije, ovo je prvi put da su divlje populacije ove vrste prepoznate kao deo prirodne baštine koji zahteva posebnu zaštitu. Vest je objavljena na IUCN Svetskom kongresu o zaštiti prirode, koji se od 10. do 15. oktobra održava u Abu Dabiju. Kongres okuplja stručnjake, donosioce odluka i organizacije iz celog sveta sa ciljem definisanja globalnih prioriteta zaštite prirode i biodiverziteta.

Za razliku od gajenih medonosnih pčela koje poznajemo iz košnica, divlje kolonije žive slobodno, u šupljinama stabala, zidovima starih zgrada i drugim zaklonima.

Samostalno opstaju i prilagođavaju se lokalnim uslovima, bez intervencija i kontrole ljudi. Iako pripadaju istoj vrsti kao i gajene medonosne pčele, ove populacije imaju drugačiji životni ciklus i važnu ekološku ulogu, pa ih je neophodno posmatrati i štititi kao poseban segment biološke raznovrsnosti.

Kako je sprovedena procena statusa

Honey Bee Watch je međunarodna organizacija koju čine istraživači, stručnjaci i pčelari iz različitih zemalja, posvećena proučavanju divljih medonosnih pčela. Nastala je iz potrebe da se povežu pojedinačni istraživači koji su godinama radili izolovano — svako u svojoj zemlji i sa različitim pristupima. Cilj je bio usklađivanje metodologije, razmena podataka i zajedničko razvijanje standarda za istraživanje divljih medonosnih pčela.

– Kao član ove organizacije, bila sam deo tima koji je, na poziv vodećih autora IUCN Evropske Crvene liste pčela, sproveo evaluaciju statusa divljih populacija Apis mellifera. Postojeći podaci su objedinjeni, dopunjeni novim terenskim istraživanjima i literaturnim pregledima, i tokom trogodišnjeg procesa analizirani prema strogo definisanim IUCN kriterijumima za procenu ugroženosti vrsta – istakla je Jovana Bila Dubaić.

IUCN klasifikuje vrste u kategorije rizika — od Least Concern (najmanje zabrinjavajućih) do Extinct (izumrlih). Status “Endangered” predstavlja ozbiljan nivo ugroženosti i ukazuje na neophodnost preduzimanja odgovarajućih mera zaštite.

Zašto je ovo važno i za pčelare

Ova vest ne donosi nikakve zabrane za pčelare – njen cilj je da ukaže da, pored pčelarstva, postoji i divlji segment populacije koji ima važnu ekološku ulogu i zaslužuje pažnju i zaštitu. Divlje medonosne pčele su važni čuvari genetičke raznolikosti unutar vrste Apis mellifera, a upravo ta raznolikost lokalno adaptiranih populacija omogućava prirodnoj selekciji da oblikuje otpornija društva koja opstaju bez ljudske pomoći – što je ključno za budućnost i održivost pčelarstva. Upravo zato cilj nije da ove pčele „spašavamo“ tako što ćemo ih uzeti pod kontrolu, već da im omogućimo da nastave da žive slobodno – jer samo tako prirodna selekcija može da radi svoj posao.

U narednim godinama očekuju se preporuke i strategije koje će pomoći da se divlje populacije medonosne pčele uključe u planove zaštite prirode — na primer, kroz zaštitu njihovih staništa i pažljivije planiranje broja košnica u područjima gde postoje divlje populacije. Ovo nisu mere zabrane, već način da se obezbedi balans između pčelarstva i očuvanja prirode.

Kako se možete uključiti

Prvi sledeći korak je podizanje svesti – jer mnogi i dalje ne znaju da divlje medonosne pčele postoje. Ako na proleće primetite divlje društvo medonosnih pčela, vaša informacija može biti dragocena za nauku. Možete nam je poslati na [email protected] – Centar za biologiju pčela, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

Foto: Freepik.com/devmaryna