Divert, Ljudi u Glavi i Vojin i Naterani u subotu u „Gnezdu“

U subotu veče, na već dobro poznatoj sceni AKC „Gnrezda“, gitare će ukrstiti čak tri sjajna benda. Neke sredine sa toliko sastava na jednom mestu – naprave festival, tako da bismo mogli da ustvrdimo da je i ovo neka vrsta velikog grupnog okupljanja i možemo je preimenovati i u veliku prednovogodišnju feštu (a može i tulum)

Elem, binu će podeliti Divert iz Požarevca, te Ljudi u Glavi i Vojin i Naterani iz Trstenika.

Divert je alternativna rock smesa sačinjena od kompaktno upakovanih gitarskih filova, začinjenih bitova i oštre socijalne reakcije na sveokolni neukus.

Bend čine: Gojko (gitara), Petra (bubnjevi), Fu (bas), Doc Sick (vokal, sint) i Dushman (vokal). Nakon dolaska Dushmana u bend, Divert svoj kreativni izraz započinje na maternjem jeziku. Povratnički singl „Recidiv“ je objavljen oktobra 2017, a dve godine kasnije stižu i video radovi „Sve OK“ i „U zmajevom gnezdu“.

Uz Divert stiže i trstenička dvostruka ekipa – Ljudi u Glavi i Vojin i Naterani.

Prvi su jedan od najpopularnijih sastava rasinske doline, višestruki povratnici u „Gnezdo“ i nosioci ultrafriškog video hit singla „Jada“, drugi su potpuna nepoznanica koju ćete imati prilike da upoznate u prednovogodišnje rokenrol veče.

Ulaz = donacija