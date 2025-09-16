Direktorka Gimnazije negira incident: Učenik samo poprskan krečnim mlekom

Juče oko 13 časova ispred Gimnazije u Kruševcu došlo je do incidenta tokom građevinskih radova na fasadi škole. Prema rečima direktorke Biljane Dačić, učenik trećeg razreda tom prilikom nije povređen, već je poprskan krečnim mlekom usled pucanja creva na radovima

Kako je izjavila, učenik trećeg razreda je prilikom izlaska iz škole juče oko 13.10 sati poprskan krečnim mlekom usled aktuelnih radova na fasadi. Tom prilikom, direktorka Gimnazije je demantovala navode na društvenim mrežama da je učenik povređen, te da je razgovarala sa samim đakom, kao i sa njegovim roditeljem.

– Dodatno apelujem učenicima, zaposlenima, roditeljima i prolaznicima da poštuju saobraćajnu signalizaciju, privremeni pešački prelaz dok traju radovi. Upućen je zahtev Gradskoj upravi da se privremeno obustavi saobraćaj u ovom delu Topličine ulice, u delu gde je škola gde traju radovi, dok se ne završi fasada. Na osnovu informacija iz Gradske uprave, projekat za zatvaranje ovog dela ulice je u fazi izrade i očekujemo da se uskoro sprovede zbog veće i bolje bezbednosti učenika.

Biljana Dačić je istakla da su inspektori rada i policijske uprave obišli radove, te da u narednom periodu očekuje mišljenje nadležnih organa o potencijalnom zatvaranju objekta i privremenog preseljenja škole na drugu lokaciju.

Inače, razlog obraćanja direktorke Gimnazije jeste objava na društvenim mrežama Branimira Šoškića, nastavnika istorije u ovoj školi, koju prenosimo u celosti:

– Nažalost, upravo sam dobio informaciju da je nekom učeniku pao šljunak na glavu na ulazu u školu. Još nemam sve informacije, ali znam da je dete dobro – koliko u takvoj situaciji može da bude, neka roditelji ne brinu. Njegov otac je obavešten i obavestio je razrednog starešinu. Roditelj je odmah zvao građevinsku inspekciju. Pogodite, šta su mu rekli? – Da se obrati inspekciji rada!!!??

– Koliko sam saznao uništena mu je jakna, a o povredama nemam informaciju, ali pošto se đak vratio kući, pretpostavljam da nisu ozbiljne. I nadam se.

– DODATAK. dobio sam još neke informacije u vezi ovog slučaja. Izgleda da se desilo da je radnicima na fasadi puklo crevo sa tečnim betonom ili malterom, pa je materijal umesto na fasadi završio na našem učeniku, ali koliko čujem, ni policajac koji se tu nalazio nije bolje prošao. Izgleda da su ga tetkice prale u ve-ceu. Oko 16.00 ispred škole je opet bila neka inspekcija sa šlemovima i neka televizija. Roditelj učenika i učenik su u MUP-u dali izjave o incidentu. (po mojim informacijama policija će se truditi da zakopa slučaj – ne pitajte zašto to mislim.)

