Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje u radnoj poseti Kruševcu

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić je danas obišao nekoliko privrednih subjekta u Kruševcu, dok se u Regionalnoj privrednoj komori sastao sa privrednicima iz Rasinskog okruga

Takođe, Milan Bosnić je u Gradskoj upravi Kruševca održao sastanak sa gradonačelnikom Ivanom Manojlovićem. Razlog same posete je unapređenje saradnje sa poslodavcima i blagovremeno utvrđivanje potreba za zapošljavanjem.

Bosnić je istakao da je potrebno da se podrže privrednici, kako bi nastavili da rastu i da se razvijaju u skladu sa zacrtanim planovima.

– Mi sada nemamo problem sa nezaposlenošću, već je sada glavni problem što privrednici ne mogu da pronađu dovoljan broj ljudi sa adekvatnim znanjem i kvalifikacijama. Naš je posao da zajedno sa njima pronađemo te ljude na tržištu ili da kroz programe obuke prekvalifikacija i dokvalifikacija ljudi dođu do znanja kako bi privreda dobila ono što joj je potrebno.

Kruševac beleži istorijski najnižu stopu nezaposlenosti koja je oko 5, a na nivou Rasinskog okruga 7 osto, istakao je direktor kruševačke filijale Nacionalne službe i dodao da je sve češći problem nedostatka radne snage za određena radna mesta.