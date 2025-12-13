Diplome i pohvale za najbolje radove na temu „Krv život znači“

U prostorijama Crvenog krsta Kruševac juče su dodeljene diplome najuspešnijim učesnicima likovnog i literarnog konkursa na temu „Krv život znači“. Deca su, vođena sopstvenom maštom, crtala i pisala o tome šta za njih predstavlja darivanje krvi, kroz poruke i motive koje oni najiskrenije vide

Vesela deca i ponosni roditelji uživali su u prijatnoj atmosferi, razmenjivali utiske i divili se radovima svojih mališana, a druženje i upoznavanje sa kreativnim pristupima dece dodatno su obogatili događaj.

– U kategoriji likovnih i literarnih radova ove godine je prispelo 113 radova, a osam najboljih učenika i učesnika konkursa dobilo je diplome i knjige u prostorijama Crvenog krsta, a imali smo prilike i da se upoznamo sa njihovim radovima i čujemo neke najlepše stihove na temu „Krv život znači – rekao je Slobodan Antić iz Crvenog krsta Kruševac.

Među nagrađenima su Dina Stojanović učenica 6. razreda OŠ “Velizar Stanković Korčagin”, dobitnica prve nagrade za najlepši crtež, Teodora Lazarević 4. razred OŠ „Velizar Stanković Korčagin”, autorka pesme , Anja Jovanović 5. razred OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, zatim Viktor Milenković takođe iz “Zmaja”, Nina Pavlović, David Jovanović…