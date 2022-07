Dimitrije Duvnjak – Dobar golman i vaterpolo sudija

Za Kruševljanina Dimitrija Duvnjaka s pravom govore da je bio uspešan golman Vaterpolo kluba Rasina, a po završenoj karijeri sudija, što narod kaže: „Ni po babu, ni po stričevima“.

-Vaterpolo sam zavoleo još kao dečak. U Rasini su bili mišljenja da ću biti od koristi kao golman, a tako je i bilo u vreme dok sam čuvao mrežu voljenog kluba – priča Duvnjak.

Tada ne prestaje njegov sportski život. Opredelio se da se bavi suđenjem i nije pogrešio.

–Deceniju i po sam sa pištaljkom. Delio sam pravdu mnogim ekipama i svih ovih godina nisam imao problema. Trudim se da pored bazena, bilo ko da je u igri, budem krajnje korektan. Poštovanje propisa mi je bilo i ostalo do današnjih dana uvek na umu tako sam i donosio odluke i presuđivao. U takvim uslovima bilo je i biće i nezadovoljnih. To je neminovno. I taj deo sudijskog posla rešavao sam i rešavam bez ikakve frke i u sportskom duhu i tako će biti sve dok se budem bavio ovim poslom. Nikada nisam želeo da svojim odlukama oštetim bilo koji klub. To ne može niko, bar za sada, da mi pripiše kao nepravdu. Sve dok budem sudio, pravda mi je u prvom planu – svedoci Dimitrije Duvnjak.

