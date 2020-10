Čacani su i te kako želeli da slave u gostima protiv kruševačkog KK Napredak Junior, ali pokazalo se da je to samo njihova pusta želja. U prvom poluvremenu 2. kola Druge muške lige 37:27, a to je nagoveštavalo da je domaćin spremniji od Čačana

Tračak nade za goste, koji su pokazali dobru fizičku pripremljenost bilo je početkom drugog dela igre, ali su domaćini i to brzo rešili. Uoči četvrte četvrtine domaćini su imali rezultat 48:44, a na kraju 63:57.

– Atraktivna utakmica u kojoj smo mi bili bolji – rekao je Aleksandar Belojević koji je postigao 28 poena.

Napredak Junior u nedelju gostuje u Boru.

Lj. Marković

Detalji sa košarkaške utakmice Napredak Junior – Železničar iz Čačka

