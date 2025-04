Deo Vidovdanske bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, od 8 do 15 časova bez vode će biti Vidovdanska (od Lomine do Dušanove), Birčaninova, 12. pešadijskog puka, Cara Lazara (od Strahinjićeve do Kralja Milutina), Zmaj Jovina i prateće ulice. Takođe, deo od škole prema rezervoaru u Mačkovcu i Mali Kupci će biti bez vode, poručuju iz JKP „Vodovod” Kruševac. Dodaju da će zbod odvajanja priključka od 8 do 15 sati bez vodosnabdevanja ostati Brijanova i Rajićeva.

Danas, JKP „Gradska toplana” Kruševac proizvodi i distribuira toplotnu energiju bez problema i za ovaj dan nema planiranih intervencija sa isključenjima, poručili su iz ovog javnog preduzeća.

Iz kruševačkog EPS-a takođe nema novih informacija, što je siguran znak da za danas nisu planirana nikakva isključenja usled radova na mreži, kao i da nije bilo neplaniranih iskakanja iz sistema.