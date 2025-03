Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15h, bez vode će biti ulice Majke Jevrosime, Gvozdenog Puka i prateće ulice. Što se tiče elektrodistribucije, planirana isključenja struje su sledeća: do 10h – deo sela Donji Stepoš, do 14:30h – deo naseljenog mesta Ribare prema Boljevcu.

JKP „Gradska toplana“ Kruševac obaveštava građane da će se redovna proizvodnja i distribucija toplotne energije odvijati bez prekida.