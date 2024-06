Deo sela Rosica danas bez struje

Zbog radova na elektromreži, danas do 14h, bez struje će biti deo sela Rosica.

Zbog današnjeg kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti deo grada- Radovana Miloševića (od Aleksandra Flaminga do Aerodromske ulice), deo Lazarice- ulica Cara Lazara (od Šeletove do Ravnjaka) i selo Pakašnica- ulica Branislava Živkovića (od kasarne do kraja sela).

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, danas do 15h, bez vode će biti selo Dedina- gornja zona.