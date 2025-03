Deo Rasadnika bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 12:00, bez vode će ostati naselje Rasadnik (zgrade H1 i H2) i Buvlja pijaca. Takođe, zbog radova na mreži do 15:00 bez vode će biti: Mudrakovac – Aerodromska (od Jovana Rajića do restorana „Tri šešira“) i rrateće ulice, Parunovac (ulice Olje Petrović i Milana Konjevića) i selo Šogolj.

Istovremeno, JKP „Gradska toplana“ Kruševac obaveštava korisnike da se toplotna energija proizvodi i distribuira bez problema.

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži do 14:30, bez struje će ostati: Ulica Braće Rajt i deo ulice Cara Lazara (leva strana, od ulice Miše Mitrovića do fabrike Rubin).