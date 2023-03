Deo Pejtona bez vode, zatvorena ulica zbog sanacije kvara

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži do 15 časova stanovnici ulice Vojvode Stepe (od Petra Kočića do Gavrila Principa) u Pejtonu biće bez vode, a i saobraćaj će biti zatvoren u tom delu ulice.

-Zaustavljanje saobraćaja je neophodno kako bi se izveli radovi na sanaciji kvara na mreži-stoji u saopštenju JKP „Vodovod“ Kruševac.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas će do 15 časova bez vode biti i korisnici iz sledećih ulica: Petra Kočića (od Aleksandra Fleminga do kraja ulice), Pukovnika Dragutina Gavrilovića i prateće ulice; Lazarica – Cara Lazara (od „Rubina“ do Ruskog spomenika) – leva strana ulice Alekse Nenadovića i prateće ulice.