Deo Obilićeve ponovo bez vode

Zbog izrade vodovodnog priključka, danas do 15h bez vode će biti sledeće ulice u Kruševcu: Obilićeva (od Topličine do Trga Kosturnica).

Takođe, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, u istom periodu bez vode će biti i sela: Pasjak, Štitare, Veliki Kupci (od doma do Štitara), kao i Kukljin (od početka sela do Mišinog mosta).

Zbog radova na elektromreži, do 18h, bez struje biće delovi Mudrakovca i Žabara. Takođe, bez električne energije do 14h biće deo Begovog Brda, kao i deo sela Srnje do 14:30h.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac obaveštava korisnike da će danas vršiti redovnu proizvodnju toplotne energije, te da danas neće biti planskih isključenja.