Deo Lazarice bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti pojedini delovi Kruševca i okolnih naselja

Vode neće imati potrošači u sledećim ulicama i naseljima: Kruševac – Ostrva Vida (od Takovske do Lomine), Kralja Milutina (od Cara Lazara do Cankareve), Miletine Bune, Cankareva i prateće ulice, Čitluk – Borislava Pekića, Žabare.