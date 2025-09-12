Deo Lazarice bez vode
Postavljeno: 12.09.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti pojedini delovi Kruševca i okolnih naselja
Vode neće imati potrošači u sledećim ulicama i naseljima: Kruševac – Ostrva Vida (od Takovske do Lomine), Kralja Milutina (od Cara Lazara do Cankareve), Miletine Bune, Cankareva i prateće ulice, Čitluk – Borislava Pekića, Žabare.
