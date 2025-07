Deo grada bez vode i struje

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži biće prekinuta isporuka vode u:

Lazarici – Cara Lazara (od Alekse Nenadovića do Ruskog spomenika, leva strana),

na Nabrđu i u Donjem Stepošu do 15:00.

Isključenja električne energije očekuju se u Kruševcu:

deo ulice Svetozara Mijatovića do 10:00,

deo zgrade K10, K11, K12 i K13 u naselju Prnjavor do 11:30,

deo Užičke ulice do 12:30

kao i deo naseljenog mesta Jasika (prema Stražarcu) do 14:00.