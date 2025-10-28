Deo Dedine, Čitluka i Begovog brda bez vode

Postavljeno: 28.10.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti delovi sela Dedina – ulica Šandora Peteﬁja, Čitluk – ulica Sopoćanska, kao i Begovo brdo – ulica Humska

Takođe, zbog izrade vodovodnog priključka, u istom vremenskom periodu, bez vode će biti i meštani sela Zdravinje.

Iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac obaveštavaju građane da se toplotna energija trenutno proizvodi i distribuira bez ikakvih problema, te su svi stambeni i poslovni objekti uredno snabdeveni grejanjem.

Na današnji dan: Rodio se Čedomir Vitkovac

