Deo Čitluka bez vode
Postavljeno: 23.10.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas od 8 do 15 časova bez vode će biti Čitluk – Jelene Anžujske, Gornjačka; Marka Miljanova; Omladinska, Stevana Todorovića, navode iz kruševačkog Vodovoda
JKP „Gradska toplana“ Kruševac ističe da ovo javno preduzeće danas proizvodi energiju putem svoja četiri toplotna izvora i distribuira je bez problema.
