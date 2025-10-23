Deo Čitluka bez vode

Postavljeno: 23.10.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas od 8 do 15 časova bez vode će biti Čitluk – Jelene Anžujske, Gornjačka; Marka Miljanova; Omladinska, Stevana Todorovića, navode iz kruševačkog Vodovoda

JKP „Gradska toplana“ Kruševac ističe da ovo javno preduzeće danas proizvodi energiju putem svoja četiri toplotna izvora i distribuira je bez problema.

Sa Skupštine: Usvojena odluka o rebalansu budžeta

 

