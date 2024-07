Deo centra bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 12 časova bez vode će biti kruševačke ulice – Majke Jugovića (od Trga Kosovskih junaka do Kosovske), Kosančićeva (od Majke Jugovića do Topličine). Do 15 časova bez vode će biti Kolonija, ulica 14. oktobra i sela Veliko Golovode, Kobilje i Stanci.