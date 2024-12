Zbog radova na toplovodnoj mreži, bez grejanja će danas biti Lomina ulica br. 10. U ostalim delovima grada vrši se redovna distribucija toplotne energije.

Bez vode će, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, do 15:00 biti sledeći delovi Kruševca i sela: Mudrakovac – Istočna i Sretena Stojanovića, Aerodromska (od Jovana Ristića do Tri šešira) i prateće ulice, Veliki Kupci (od Sebečevskog puta do kraja sela), Štitari i Trebotin.