Demo Beriša: Kruševac primer dobre prakse u razvoju dijaloga

U zgradi Gradske uprave grada Kruševca danas je boravio ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša. On je održao niz sastanaka sa predstavnicima Grada Kruševca, Rasinskog upravnog okruga i opština u okrugu. Na sastancima se govorilo o unapređenju položaja osetljivih društvenih grupa i jačanju društvenog dijaloga.

Ministar Beriša je istakao da će primeri dobre prakse iz Rasinskog okruga poslužiti kao model i za druge delove Srbije.

Ovom prilikom Ministarstvo je dodelilo zahvalnice Rasinskom okrugu i Kruševcu.

-Ne postoji bolji trenutak da kulturu dijaloga i dijalog podižemo na viši nivo, naročito imajući u vidu da različiti akteri društvenog života posežu i za nekim drugim metodama kada je u pitanju rešavanje društvenih pitanja. Mi ćemo pokušati da dijalog razvijemo na najviši mogući način sa civilnim sektorom. Teme su vrlo bitne – od prava nacionalnih manjina u našem okrugu, prava osoba sa invaliditetom i ranjivih grupa, sprečavanje svih vidova diskriminacije i saradnja sa civilnim sektorom. Samo kroz otvoreni dijalog može da se rešava svako pitanje koje postoji u društvu- izjavio je načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić.

Kako je rečeno na sastanku, otvoreni dijalog između institucija i građana najbolji je put ka uključivom društvu bez diskriminacije.

Ministru se na poseti zahvalila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Po njenim rečima, ministar je upoznat sa planovima i strategijama koje grad Kruševac primenjuje u toku ove godine, i koje su to mere koje će biti uvrštene u budžet grada Kruševca za narednu 2026. godinu.

Po završetku sastanka ministar je sa saradnicima posetio romski kulturni centar u naselju Marko Orlovović, gde je razgovarao sa članovima romske zajednice o značaju očuvanja kulture, identiteta i ravnopravnog učešća u društvu.

O. Milićević

Foto: Screenshot YouTube RTK