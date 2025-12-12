Demanti „Nate Veljković“: Zaposleni nisu bili ucenjeni da potpisuju prijem uniformi

Povodom netačnih informacija koje su prethodnih dana kružile društvenim mrežama, a tiču se radnih uniformi za zaposlene u Predškolskoj ustanovi „Nata Veljković“, oglasila se direktorka ustanove Vesna Živković

U objavama na društvenim mrežama iznete su tvrdnje da su zaposleni navodno bili ucenjeni da potpišu potvrde o prijemu uniformi, iako ih u tom trenutku nisu dobili. Direktorka Živković navodi da su takve tvrdnje netačne i da je reč o pogrešnom tumačenju procedura.

Kako je objasnila, liste koje su potpisivali zaposleni dostavila je nadležna inspekcija, a na njima su evidentirana sva lica koja su u obavezi da nose radne uniforme, vaspitači, medicinske sestre, kao i zaposleni u kuhinji „Pionir“. Potpisivanje ovih lista deo je uobičajene administrativne procedure i ne predstavlja potvrdu o prijemu novih uniformi, već evidenciju zaposlenih koji su dužni da nose radnu odeću.

Vaspitačice sa višegodišnjim stažom u ovoj ustanovi potvrdile su da svi zaposleni, koji po prirodi posla moraju nositi radne uniforme, imaju obezbeđenu adekvatnu radnu odeću i obuću, u skladu sa svojim radnim mestom.

Iz Predškolske ustanove „Nata Veljković“ poručuju da su primerena radna oprema i uslovi rada prioritet, te apeluju na građane da informacije sa društvenih mreža proveravaju iz pouzdanih izvora.