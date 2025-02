Delovi Kruševca bez struje

Zbog radova na elektromreži od 8 do 18 časova bez struje će biti delovi ulica Pećka, Vojsilava Ilića, Zlataraska, Milana Markovića, Vojvode Mišića, Dušana Radića, Vojvode Putnika i 1. Južnomoravske brigade. Od 08:30h do 14h – deo sela Lovci (prema Kobilju). Od 08:30h do 14:30h – deo sela Kukljin (iz TS Kukljin 4).

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti sledeće ulice: Vojsilava Ilića, Resavska, Stefana Prvovenčanog, Zlataraska i prateće ulice, kao i sela Veliki Kupci, Štitare i Šogolj.

Takođe, zbog izrade vodovodnog priključka, istog dana do 15h bez vode će biti Čitluk, ulica Đušina (od Desanke Maksimović do Stevana Todorovića).

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac saopštilo je da će danas vršiti redovnu proizvodnju i distribuciju toplotne energije.