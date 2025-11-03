Dedina i Parunovac bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti Lipovac, Šanac, Gavez, Jasika (Karađorđeva ulica) i Dedina (ulice Savska i Šandora Petefija)

Takođe, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže istog dana, u istom vremenskom periodu, bez vodosnabdevanja će biti Parunovac, na potezu puta prema Dedini. Pored navedenog, zbog izrade novog vodovodnog priključka, bez vode će biti i deo naselja Mudrakovac, od Stanojeve kafane do „Tri šešira“.

Iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštavaju da se proizvodnja energije odvija uredno sa sva četiri izvora. Distribuciona mreža funkcioniše stabilno i za danas nisu planirane intervencije koje bi zahtevale isključenja.