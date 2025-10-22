Dedina i Pakašnica bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas će do popravke kvara, a najkasnije do 15 časova, bez vode biti Ulica Slikara Milovanovića u Kruševcu, Zlatarska na Barama, Svetolika Rankovića u Dedini i gornji deo Pakašnice od kasarne ka Garima

Do 14 časova struju neće imati deo Jastrepca u blizini Ribnjaka, a do 13 sati Ulica Blaže Dumovića u Mudrakovcu i deo Lipovca prema FAM-u.

Zbog radova na priključnom toplovodu bez grejanja će biti Gerontološki centar Kruševac, Škola za osnovno i srednje obrazovanje: „Veselin Nikolić“, Osnovna škola „Dragomir Marković“, vrtić „Leptirić“ i „Soko“ sala.