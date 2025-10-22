Dedina i Pakašnica bez vode

Postavljeno: 22.10.2025

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas će do popravke kvara, a najkasnije do 15 časova, bez vode biti Ulica Slikara Milovanovića u Kruševcu, Zlatarska na Barama, Svetolika Rankovića u Dedini i gornji deo Pakašnice od kasarne ka Garima

Do 14 časova struju neće imati deo Jastrepca u blizini Ribnjaka, a do 13 sati Ulica Blaže Dumovića u Mudrakovcu i deo Lipovca prema FAM-u.

Zbog radova na priključnom toplovodu bez grejanja će biti Gerontološki centar Kruševac, Škola za osnovno i srednje obrazovanje: „Veselin Nikolić“, Osnovna škola „Dragomir Marković“, vrtić „Leptirić“ i „Soko“ sala.

Sveti apostol Jakov i Sveti Stefan Srpski (Slepi)

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
22. oktobar 2025., 11:25
 

Prognoza -
17°C
Apparent: 7°C
Pritisak: 1012 mb
Vlažnost: 99%
Vetar: 1.2 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top