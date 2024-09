Dedina danas bez vode 

Zbog današnjih radova na vodovodnoj mreži, bez vode do 15h biće ulice Svetog Save, Kneza Miloša (od Aerodromske do Gavrila Principa) i prateće ulice, sela Dedina, Pepeljevac- Svetislava Ivanovića Tise, Čitluk- Justina Popovića, Cara Lazara (od stovarišta „Plamen“ do stare škole).