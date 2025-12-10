Dedina bez vode, grejanje se odvija normalno

Postavljeno: 10.12.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00 bez vode će biti selo Dedina – gornja zona

Takođe, u istom terminu, zbog prevezivanja vodovodnog priključka, bez vode će ostati i deo Dedine – ulica od Mihajla Pupina do Svetozara Miletića.

Zbog izrade novog vodovodnog priključka, bez vode će tokom prepodnevnih i ranih popodnevnih sati biti naselje Kolonija „14. oktobra“.

Iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštavaju da se proizvodnja i distribucija toplotne energije protiču uredno i bez ikakvih problema na sva četiri izvora.

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

