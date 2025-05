Dedina bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, doći će do privremenog prekida u isporuci vode u sledećim delovima grada: Dedina – ulica Svetolika Rankovića (od Ciglane do kraja ulice), Savska ulica i prateće ulice i selo Šavrane.

Što se tiče električne energije, danas nema prekida u snabdevanju.