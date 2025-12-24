Deda Mrazovi ulepšali mališanima praznične dane

Kompanija „Fazi“ iz Niša u saradnji sa Gorskom Službom Spasavanja danas je podelila novogodišnje paketiće deci koja se leče na Dečijem odeljenju Opšte bolnice Kruševac. Članovi Gorske Službe Spasavanja su se, obučeni kao Deda Mrazovi, spustili sa krova bolnice i, preko prozora, dodelili paketiće deci.

Humanitarna akcija koju tradicionalno organizuje kompanija Fazi iz Niša i ove godine donosi radost tamo gde je najpotrebnija: među najmlađe pacijente koji praznike provode u bolnicama, daleko od svojih domova. Zahvaljujući ovakvim inicijativama, praznični duh pronalazi put i do bolničkih hodnika, donoseći nadu, osmeh i trenutke iskrene radosti onima kojima su najpotrebniji.

-Danas kao i svake godine tradicionalno delimo paketiće deci koja nažalost novogodišnje praznike provode na raznim odeljenjima širom Srbije u bolnicama. Ova aktivnost postala je tradicija. Ovih dana smo se družili u Nišu, Aleksincu, Pirotu, Prokuplju, Vranju, Leskovcu i Novom Sadu. Imamo tu čast i zadovoljstvo da neke naše aktivnosti, veštine i znanja iskoristimo na najlepši mogući način i deci ulepšamo praznične dane- kazala je Danica Mišić iz Gorske Službe Spsavanja.

Na ovom lepom gestu koji je mališanima ulepšao praznične dane zahvalila je direktorka Opšte bolnice Kruševac Vesna Stević Gajić.

-Ovo je četvrta godina zaredom od kako u našoj ustanovi pred novogodišnje praznike gostuje kompanija Fazi sa Gorskom Službom Spasavanja. Oni na jedan jedistven i neobičan način donose našoj deci paketiće. U ovom trenutku u našoj bolnici se leči osamnaestoro dece. Jedanaestoro je na dečijem odeljenju, a sedmoro na ušnom. Uzrok hospitalizacije u ovim zimskim danima su najčešće virusne infekcije.

Boško Marinković iz kompanije Fazi iz Niša istakao je da akciju Fazi mraz ova kompanija organizuje tradicionalno već osmu godinu zaredom u sedam gradova južne Srbije. Ove godine podeljeno je ukupno 400 paketića.

O. Milićević