Dečiji festival folklora „Župskim šorom s dečjim orom” 19. avgusta u Aleksandrovcu

Postavljeno: 17.08.2025

Drugi dečiji festival folklora „Župskim šorom s dečjim orom”, u organizaciji Kulturno-umetničkog društva „Župa“, a pod pokroviteljstvom Opštine, biće održan 19.avgusta, sa početkom u 17:30 časova, u Aleksandrovcu

Kulturni događaj okuplja budućnost srpskog folklora, a bogat program će se odvijati na otvorenom, na letnjoj pozornici u centru grada.

Na festivalu će nastupiti: Narodna biblioteka Merošina, KUD „Milomir Glavčić“ – Jošanička Banja, FA „Sveti Nikola“ – Trstenik, KUD „Radica Ranković“ – Lozovik, Kulturni centar Drainac – Blace, KUD „Kušiljevo“ – Kušiljevo, KUD „Sveti Sava“ – Sjenica, KUD „Čarapani“ – Kruševac, KUD „Studenica“ – Ušće i domaćin KUD „Župa“.

Dečiji festival ima za cilj promociju folklora kao izvora identiteta srpskog naroda, bogatstva različitosti koje povezuju najmlađe kroz igru, pesmu i muziku i čuvanje tradicija i običaja od zaborava stvarajući neraskidiv lanac prijateljstva za bolju i lepšu budućnost.
Dođite i uživajte u nezaboravnim nastupima koji slave kulturnu baštinu Srbije.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac

Bioskop: „Baba Jaga“ do 20. avgusta

