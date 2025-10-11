Dečija nedelja: Pesnički fijaker na pravim adresama

Postavljeno: 11.10.2025

Ovogodišnji gosti „Pesničkog fijakera“ bili su: Nedeljko Popadić, Zoran Ranitović, Sanja Radojković, Slobodan Jačmenica i Rade Đergović- pesnici iz redakcije časopisa Vitez

Susreti dece i pesnika, njihovo druženje i upoznavanje ima za cilj da se deci približi književno stvaralaštvo, probudi ljubav prema čitanju ali i pisanju.

Tradicionalno, po 24. put, u okviru Dečije nedelje 2025, u petak, 10. oktobra vozio je Pesnički fijaker koji je ove godine obišao područna odeljenja u Šancu i Velikoj Kruševici. Pesničkim susretom u OŠ „Stanislav Binički“ u Jasici, završeno je ovogodišnje druženje koje Kulturni centar Kruševac neguje više od dve decenije, a za koje je ova manifestacija 2004. godine dobila prestižnu nagradu Zmajevih dečijih igara za pospešivanje stvaralaštva kod mladih.

Izvor: KCK

