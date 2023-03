Decenija hroničarskog rada Miloša D. Stojadinovića

Na večeri zavičajne istorije pod nazivom “Tragovima starog Kruševca” u Narodnom muzeju obeležen je desetogodišnji rad autora Miloša D. Stojadinovića. Veliko broju ljubitelja pisane reči, koji su u njegovom radu prepoznali važnost čuvanja prošlosti od zaborava predstavljena je knjiga “Zanimljiva čarapanija”. Sav prihod od prodatih knjiga namenjen je za siguran korak naše sugrađanke Katarine Arsić, te su čitaoci, kupovinom knjige, po simboličnoj ceni od 600 dinara, imali prilike da učine i dobro delo.

Plod decenijskog strpljivog i posvećenog istraživačkog rada entuzijaste i lokalnog hroničara Miloša Stojadinovića – dragoceno dokumentarističko-literarno štivo – „Zanimljiva svojevrstan je zborniku najzanimljivijih novinskih istinitih priča publikovanih od 1890. do 1940, u lokalnoj, ali i prestoničkoj štampi, u kojima centralno mesto zauzima Kruševac kao mesto dešavanja.

Do sada je autor, uz pomoć saradnika, upriličio nekoliko predstavljanja ovog dela, a uz autora učesnici promocije bili su istoričar Milan Milošević, novinar i autor uvodnika u knjizi, Slavoljub Marković i hroničar, Andrija Šošić.

Andrija Šošić je istakao Stojadinovićevu marljivost i pozitivnu opterećenost istorijom, te je prisutnima otkrio i neke privatne anegdote vezane za njihove razgovore o istoriji, što je direktno prokazalo puteve Miloševe inspiracije za velike poduhvate u pisanju lokalne istorije. Istoričar Milan Milošević je govorio sa stanovišta istorijske nauke praveći kritičke osvrte na autorova dela, a Slavoljub Marković je govorio o međusobnoj saradnji sa autorom, koja se očekuje u budućnosti u pogledu eventualnog nastavka “Zanimljive Čarapanije”, što podrazumeva istraživački rad vezan za period posle 1940.

Život u Francuskoj i rana zainteresovanost za istoriju jesu glavni pokretači u Miloševog stvaralaštva.

– Od detinjstva me je interesovala istorija. Živeći tri godine u Francuskoj, uvideo sam koliko umeju da cene, ne samo svoju nacionalnu istoriju, već i onu lokalnu. Ugledajući se na njihovu kulturu i odnos prema lokalpatriotizmu, rešio sam da nešto slično započnem u svom kraju. Veliki sam zaljubljenik u rodni kraj, a moja misija je da mlađoj populaciji skrenem pažnju da nauče nešto više o svom gradu, jer su, upravo oni, ambasadori svog mesta, gde god da odu. Međutim, nije mi cilj samo da animiram mlađe, već i da podsetim starije na to kako je nekad izgledao naš grad i naša istorija – rekao je on.

Posebno je ponosan na knjigu o selu svojih predaka, ali pored lokalne istorije, vrlo je zainteresovan i za Prvi svetski rat.

– Rezultat mog desetogodišnjeg rada je večeras pred vama. Urađene su četiri publikacije, “Hronike sela Pasjak”, njome sam se odužio svom selu i precima, “Kruševac u Velikom ratu” i “Dnevnici iz Velikog rata”, kojom smo se Slobodan Nikolić i ja odužili gradu Kruševcu povodom sto godina od završetka Prvog svetkog rata, a kruna ovog desetogodišnjeg istraživanja jeste poslednja knjiga – „Zanimljiva Čarapanija“ koja ima, između ostalog, misiju da se od prodatih primeraka skupe novčana sredstva neophodna za našu sugrađanku Katarinu Arsić kako bi sigurno i lako koračala kroz svoj život. Takođe, naglasio bih da u ovih deset godina rada može da se svrsta i delovanje fejsbuk stranice „U vremenu starog Kruševca“, koja je na neki način pokrenula celu tu priču oko pisanja i objavljivanja. Na toj grupi, objavljeno je preko 3500 fotografija starog Kruševca, ali i raznih istorijskih zanimljivosti, poput pojave prvog ton filma u Kruševcu, ili prvih fotografija u boji – istakao je autor Čarapanije.

V. M.