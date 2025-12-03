Decembarski program Kulturnog centra Kruševac

Kulturni centar Kruševac je za poslednji mesec 2025. godine pripremio bogat program namenjen svim generacijama, a prvi događaj zakazan je već sutra. Tokom decembra, publika će imati priliku da uživa u tribinama, radionicama, predstavama, koncertima i izložbama na više lokacija u gradu

Sutra će od 18 sati u Beloj sali biti održana tribina „Abrakadabra i pronađi zeca: Igra kao postupak u francuskoj književnoj avangardi“, koju će voditi dr Katarina Ćirović. Dan kasnije, od 11 sati, u holu OŠ Žabare počinje manifestacija 28. Fedraro u prisustvu članova PoezijeSRB, nakon kojih će, u 12 sati, početi dramski recital učenika ove škole.

U subotu, 6. decembra u 18 sati u Beloj sali KCK biće održano finale 8. Festivala muzike za decu Rasinskog okruga, tradicionalnog događaja koji već godinama okuplja mališane i njihove nastavnike, dok će u 19 h biti nastavljen Fedraro u Domu culture Konjuh uz predstavu sa TIN FEST-a “Povratak otkačenih”.

Program se nastavlja 8 decembra, kada će od 18 sati u Beloj sali Kulturnog centra započeti radionica “Raspad ličnog identiteta” koju vodi profesor dr Aleksandar Erić. U sredu, 10. decembra na istoj lokaciji, od 10:30 biće održana interaktivna predstava „Tajna poruka“, nastala u saradnji PU „Nata Veljković“, Prirodnjačkog centra Svilajnac i KCK. Istog dana, u 14 sati, biće tu organizovana i radionica za mlade pod nazivom „Čarapa Art Lab“. Dan kasnije, 11. decembra u 19 sati, publiku očekuje koncert ansambla „Čuvari tradicije“ pod nazivom Srpska dvorska muzika, a zatim, sutradan od 18 časova i 18. takmičenje pevača amatera Rasinkog okruga “Lomnički đerdani”.

U drugoj polovini meseca, 15. decembra u 19:30 u Beloj sali biće održano književno veče „Poeziji u susret“, dok je za 23. decembar planirana novogodišnja predstava za decu “Gusarska Nova godina”, od 19 sati, po tekstu Sandre Maksimović i u izvođenju Dramskog studija KCK, dok će druga premijera biti održana dan kasnije, 24. decembra, u isto vreme i na istom mestu.

Istog dana, 24. decembra u 19 sati, u Legatu Milića od Mačve biće otvorena godišnja izložba “Druželjublje za Milića” Rasinijusa i Dimitrija Simića, tradicionalna manifestacija koja svake godine privlači veliku pažnju ljubitelja umetnosti. Poslednje planirano dešavanje jeste u petak, 26. decemebra u Klubu Kulturnog centra, od 19 sati kada će biti dodeljene nagrade sa konkursa “Najlepše pismo Deda Mrazu” i festivala “Moj ljubimac”.